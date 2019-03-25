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محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.. صور

الإثنين، 25 مارس 2019 01:14 م
محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.. صور جانب من تكريم الأمهات المثاليات
كتب سيد الخلفاوى
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كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 21 أم مثالية من الأمهات الفائزين على مستوى المحافظة، منهم 5 أمهات للشهداء من القوات المسلحة، والشرطة، وكذلك و6 من السيدات العاملات بمحافظة الجيزة​
 
ومنح المحافظ الأمهات المثاليات، شهادة تقدير ومبالغ مالية، "500 جنيه لكل أم، و5 آلاف جنيه لكل أم شهيد".
 
وحصلت على المركز الأول نادية محمد عبدالحميد بولاق الدكرور ، المركز الثانى صباح عبده عطية" 6 أكتوبر" ، المركز الثالث منى عبدالحميد 6 أكتوبر، المركز الرابع عزيزة سويلم جمعة الحوامدية، الخامس رجاء عبد الفتاح احمد بولاق الدكرور ، المركز السادس فادية حافظ أحمد سلامة العجوزة، المركز السابع جيهان محمد أحمد اطفيح، المركز الثامن وفاء محمد سيد العمرانية، المركز التاسع عزيزة عبدالله أحمد الهرم، المركز العاشر صفاء محمد عبد الحميد الحوامدية، الأم البديلة سهام حسنى حسين شمال الجيزة ، أم لابن ذو احتياجات خاصة هدى أحمد سيد شمال الجيزة، ومن العاملات بمحافظة الجيزة، نادية سيد أحمد وأنعام جابر أحمد وهاجر بسيونى محمود وسمية عبد الظاهر.
 
كما شمل التكريم أمهات شهداء القوات المسلحة وهن"منى محمد عبد اللطيف ، وقنوع فرج عبد الحميد، وجيهان فؤاد سلامة وزينب محمد توفيق وسهير محمد على.
 
شهد الحفل الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ القاهرة لشئون المرأة والمجتمع، وصبرى عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة.
 
جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم (2)

جانب من التكريم (3)
جانب من التكريم (3)

جانب من التكريم (4)
جانب من التكريم (4)

جانب من التكريم (5)
جانب من التكريم (5)

جانب من التكريم (6)
جانب من التكريم (6)

جانب من التكريم (7)
جانب من التكريم (7)

جانب من التكريم (8)
جانب من التكريم (8)

جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم (1)
 

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