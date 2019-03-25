مبعوث أمريكى: الحرب على تنظيم داعش ستستمر

رويترز

ذكر جيم جيفرى المبعوث الأمريكى الخاص إلى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابى اليوم الاثنين أن الحرب ضد التنظيم المتشدد لم تنته على الرغم من أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وقال جيفرى فى إفادة بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تعلم مكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى.

وأضاف أن خسارة داعش آخر معقل لها فى سوريا فى مطلع الأسبوع كان "يوما عظيما" لكنه أضاف أن الحرب ضد التنظيم ستستمر وأن القوات الأمريكية ستظل فى سوريا بأعداد محدودة للمساعدة.