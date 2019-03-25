video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث أمريكى: الحرب على تنظيم داعش ستستمر

الإثنين، 25 مارس 2019 09:25 م
مبعوث أمريكى: الحرب على تنظيم داعش ستستمر داعش
رويترز
إضافة تعليق

ذكر جيم جيفرى المبعوث الأمريكى الخاص إلى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابى اليوم الاثنين أن الحرب ضد التنظيم المتشدد لم تنته على الرغم من أنه لم يعد يسيطر على أراض.

وقال جيفرى فى إفادة بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تعلم مكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى.

وأضاف أن خسارة داعش آخر معقل لها فى سوريا فى مطلع الأسبوع كان "يوما عظيما" لكنه أضاف أن الحرب ضد التنظيم ستستمر وأن القوات الأمريكية ستظل فى سوريا بأعداد محدودة للمساعدة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش

باكستان تدعو للتصدى لخطر داعش فى أفغانستان من أجل منع انتشاره دوليا

بعد انتهاء المعركة ضد التنظيم فى أخر معاقله بسوريا: داعش لم ينته.. نيويورك تايمز:لا يزال لديه وجود قوى فى الفلبين وأفريقيا وأفغانستان.. جنرال أمريكى يعترف: الإرهابيون لم يستسلموا ولكن أرادوا الحفاظ على قدراتهم

داعش

سوريا

الولايات المتحدة

أبو بكر البغدادى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة