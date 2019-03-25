مبادرة "المنيا أجمل مدينة" تلون الشوارع وأسوار المدارس

المنيا - فريق المحافظات

تواصل مبادرة "المنيا أجمل مدينة" والتى إنطلقت مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الموافق 18 مارس، من كل عام أعمالها من خلال إعادة دهانات أسوار المدارس ورسم وتلوين المظاهر الجمالية والفنون التشكيلية على الجدران.

المبادرة تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، ويتم تنفيذ الفعاليات باشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا.

قال المهندس محمد سيد رئيس المدينة، إن الهدف من المبادرة تجميل وتطوير ميادين وشوارع المحافظة، بالتزامن مع أعمال تطوير كورنيش النيل، وكذلك إعادة تطوير ورفع كفاءة جميع الميادين بالجهود الذاتية وبمشاركة المجتمع المدنى، وذلك ضمن الأعمال التى يتم تنفيذها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وتابع محمد أبو العيون مدير الإدارة التعليمية أعمال المبادرة بعدد من المدارس منها مدرسة صفى الدين أبوشناف وأبناء الثورة، وكذلك الاتحاد الثانوية والمدرسة الفندقيه.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد تفقد اعمال المبادرة بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية ، وحث الطالبات على المشاركة فى الفعاليات لإظهار المحافظة فى اجمل صورها.



مبادرة المنيا اجمل مدينة



مبادرة المنيا اجمل مدينة