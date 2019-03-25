لطلاب أولى ثانوى.. 12 إجراءً من التعليم لضبط الامتحانات الإلكترونية.. تعرف عليها

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات لضبط منظومة الامتحانات الإلكترونية بعد رصد مشكلات اليوم الأول خلال أداء الطلاب امتحان اللغة العربية، اليوم السابع" يستعرض فى 12 خطوة أبزر اجراءات التعليم.

1ـ امتحان اليوم كشف العديد من الجوانب سنعمل عليها خلال الأيام المقبلة

2ـ نشر امتحان اللغة العربية على موقع الوزارة للتيسير على ابناءنا الطلاب

3ـ اتاحة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم.

4ـ محاولات البعض العبث بسيرفر الامتحانات.

5ـ تجربة اليوم كشفت على العديد من الجوانب التي سنعمل على الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة لتأمين وصول الامتحان التدريبي للطلاب.

6ـ الهدف من الامتحان هو تدريب الطلاب على شكل الامتحان واختبار مكونات المنظومة الإلكترونية.

7ـ رصد 4 ملايين محاولة دخول على السيرفر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، من خارج وداخل مصر.

8ـ تقرر زيادة سعة السيرفر الخاص بالامتحانات بشكل يعطي أريحية لأبنائنا الطلاب في تأدية امتحان الغد.

9ـ تقرر منع الدخول على السيرفر من خارج مصر واقتصاره فقط على داخل مصر في المدارس من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة أو من خلال الشريحة التي تم توزيعها على الطلاب، وذلك من خلال الأرقام الخاصة بها.

10ـ إصدار كود موحد على مستوى الجمهورية سيتم إعلانه مساء اليوم السابق لامتحان المادة، حيث سيتم مراعاة وضع كود خاص بالمدارس التي تدرس باللغة العربية وكود خاص بالمدارس الإنجليزية وكود خاص بالمدارس الفرنسية، وذلك لتفادي حالة القلق والتعب التي شاهدناها اليوم على أولياء الأمور والطلاب.

11ـ للطلاب الذين لم يتوفر لديهم شبكة انترنت في المدارس أو لم يتم تفعيل الشريحة الخاصة بالتابلت سيتم توفير نسخة من الامتحان مساء كل يوم على موقع الوزارة للتدريب عليها".

12ـ متابعة الموقف لحظة بلحظة وسيعلن مساء كل يوم الموقف بالتحديد وإعلان الاحصائيات، ولا داعي للقلق.