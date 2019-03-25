لافروف: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك للقانون الدولى

وكالات

اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الاعتراف الأمريكى بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة إنتهاكا للقانون الدولى.

كان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى، مايك بومبيو، عزم الولايات المتحدة على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، معتبرا أن توجه واشنطن إلى الاعتراف بإسرائيلية الجولان "يقود إلى انتهاك سافر للقانون الدولى ويعرقل تسوية الأزمة السورية ويزيد الوضع فى الشرق الأوسط تأزما".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برر ترامب قرار الاعتراف بانتماء الجولان لإسرائيل بحقها "في الدفاع عن نفسها" بما في ذلك من أي هجوم إيراني محتمل من الأراضي السورية.

وأثار أعلان الرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، عزمه على الاعتراف بسيادة إسرائيل على المرتفعات، انتقادات واسعة في العالم، فيما أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تمسكهما باعتبار المرتفعات أراضي محتلة من قبل إسرائيل منذ حرب 1967.

كان الرئيس الأمريكى قد وقع مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التى احتلتها إسرائيل من سوريا فى حرب 1967.

جاء التوقيع فى بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض.