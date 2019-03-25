فيديو.. حملات تموينية مكبرة تستهدف الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ويأتى ذلك تنفيذًا للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وتواصل الاجهزة الأمنية جهودها لتحقيق تلك المستهدفات، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى، من خلال توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية الضرورية، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ووصول الدعم لمستحقيه.