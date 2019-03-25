فيديو..تعرف على التخصصات المطلوبة من الطب للالتحاق بكلية الشرطة

كشف اللواء أحمد ابراهيم ،مساعد وزيرالداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 ," أطباء " ، فى مقدمتها أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، والا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة ، ألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، وزونه يساوى طول الطالب ناقص 90 ،و ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%, أن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.