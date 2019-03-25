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خالد صلاح
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طبقا لجهاز تنظيم الاتصالات...

فودافون الأولى بين شبكات المحمول من حيث "رضاء العملاء" عن مستوى الخدمة

الإثنين، 25 مارس 2019 12:43 ص
فودافون الأولى بين شبكات المحمول من حيث "رضاء العملاء" عن مستوى الخدمة فودافون
تقرير خاص
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في ظل التنافس الدائم بين شركات المحمول حصلت فودافون على المركز الأول لمعايير "رضاء العملاء" عن جودة الخدمة المقدمة، وذلك طبقاً لتقارير واستطلاعات رأى جهاز تنظيم الاتصالات ، التى تم نشرها فى مارس 2019  ، وعلق ألكساندر فرومان كورتيل، الرئيس التنفيذي للشركة عن هذه النتائج قائلا: " إنها شهادة نعتز بها من جهاز تنظيم الاتصالات ، وتفوقنا هو تأكيد على نجاح فودافون في إدخال أحدث الابتكارات لتقديم أكثر الخدمات تطوراً، بحيث تفوق هذه الخدمات توقعات العملاء وتقدم لهم حلولاً مبتكرة تثري تجربتهم وتلبي متطلبات حياتهم اليومية المتغيرة، و استمرار لمكانتنا الريادية فى السوق. وأكد فرومان- كورتيل أن مستوى رضاء العملاء يعد مؤشراً محورياً في نجاح الشركات في قطاع الاتصالات.

أضاف: " أرى هذه النتائج دلالة على تفاني الشركة وفريق العمل بكامله وسعيه الدائم للالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء و إصرارهم على أن تحتل الشركة مركزاً رائداً في طليعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر عن طريق تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات عملائها وحرصها على دعم التحول الرقمى لصناعة الاتصالات فى مصر.

ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات تنافساً خاصة فيما يتعلق بمعايير رضاء العملاء، و نجحت فودافون الشبكة رقم واحد في مصر فى تصدر طليعة الشركات من حيث مستوى رضاء العملاء فى دلالة واضحة على نجاح استراتيجية الشركة فى تطوير وتعزيز تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة.


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