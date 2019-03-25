عمرو طلعت: 3500 مشارك من مختلف أنحاء العالم بمؤتمر شرم الشيخ للاتصالات

كتبت هبة السيد تصوير عمرو مصطفى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الرديوية، يعقد لأول مرة خارج جنيف مقر الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عشرين عاما- ويأتي تأكيداً على ثقة المنظمات الدولية في قدرة مصر التنظيمية لكافة الأحداث الدولية الهامة والتي تمثل منعطفاً محوريا للسياسات والنظم التي يسعى العالم إلى تطوير آلياتها لتتوافق مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية في مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يتيح الفرصة لتعزيز مكانة قطاع الاتصالات المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصةً لما لقضايا الطيف الترددي من بعد سياسي واقتصادي هامين، كما أن الدولة المضيفة سترأس أعمال المؤتمر مما سيكون له أثره الإيجابي في التأكيد على دور مصر الريادي، خاصة وأن المؤتمر سيتناول عددا من القضايا الهامة المتعلقة بنظم البث الرقمي ومنظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية والتعريف العلمي لتكنولوجيا الجيل الخامس والحيز الترددي، وستنتهي أعماله بإقرار اتفاقية دولية سيتم تسميتها باسم شرم الشيخ 2019.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المؤتمر يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم؛ مؤكدا أن مصر عازمة على أن يخرج المؤتمر العالمي على النحو الذي يليق بمكانة مصر، ويلبي تطلعات الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث يتم العمل نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعدادات التنظيمية والخدمية والامنية.

ومن جانبه أشاد هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إطار الاستعداد لاستضافة فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في شرم الشيخ؛ حيث أكد أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي تنبع من ثقة الاتحاد الدولي للاتصالات في قدرة مصر على تقديم الدعم المطلوب لإنجاح المؤتمر، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر ليس فقط للمجتمع الدولي للاتصالات ولكن للعالم بأسره، حيث سيتم من خلاله مناقشة الطيف الترددي لتكنولوجيا الجيل الخامس والذي يمثل أهمية كبرى في تطوير التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الخدمات.

وأوضح ماريو مانيفيتش مدير مكتب قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات أن المؤتمر العالمي المقرر عقده في شرم الشيخ سوف يقرر الاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الطيف الترددي للاتصالات الراديوية والتي من شأنها إدارة الاتصال بين المؤسسات والأشخاص والأجهزة الذكية مما سيساعد في تطوير الخدمات الرقمية في مختلف مجالات الصناعة والاقتصاد والأنشطة الخدمية.

ووقع اليوم الدكتور عمرو طلعت وهولين زاو اتفاقية استضافة مصر لفعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-19 وجمعية الاتصالات الراديوية RA-19 الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 21 أكتوبر حتى26 نوفمبر 2019 بمشاركة نحو 3500 من الخبراء والمسئولين الحكوميين الذي يمثلون حوالي 160 دولة من مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية ومنظمة دولية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCES (WRC) التابع لقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلية الرئيسية في مجال إدارة الطيف الترددي حيث يعتبر البوصلة الموجهة للتطور في عالم الاتصالات وعلى وجه الخصوص الاتصالات اللاسلكية وصناعة الهاتف المحمول ونظم البث الرقمي وصناعة الأقمار الصناعية .

كما يتقرر خلال أعماله تخصيص طيف ترددي لتكنولوجيا الجيل الخامس للهاتف المحمول 5G والذى سوف يكون شرارة البدء في انتشار خدمات الجيل الخامس 5G حول العالم مصحوبا بتطور تقنيات انترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتي سوف يكون الجيل الخامس للمحمول هو الحافز الرئيسي في انتشار وتطور هذه التقنيات بشكل كبير لتعمل سويا في سبيل دفع كافة دول العالم نحو التحول الرقمي، كما تقر الدول الأعضاء في أعمال المؤتمر الاتفاقية الدولية المنظمة لاتصالات اللاسلكية حول العالم وهى لوائح الراديو والتي تضع لأى تكنولوجيا اتصالات لاسلكية حديثة القواعد المنظمة لعملها حول العالم .

هذا ويأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر استكمالاً للدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة اجتماعات اللجان الدراسية وفرق العمل المنبثقة منها والتي كان لها أكبر الأثر في دعم الإدارة المصرية لتكوين آرائها حيال بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015؛ كما أن الإدارة المصرية متمثلة في قطاع إدارة الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشغل مناصب إدارية عديدة في قطاع الراديو بالاتحاد.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعقد كل ثلاثة أو أربعة أعوام لمدة أقصاها أربعة أسابيع، ويسبقه جمعية الاتصالات الراديوية لمدة أسبوع واحد، ويليه الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الاتصالات الراديوية المقبل (CPM) لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام، للتنسيق بشأن إجراء الدراسات التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل الذي يليه.