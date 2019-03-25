عاطل يصيب طالب بطلق نارى بشبين القناطر لخلافات بينهما

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مركز شبين القناطر، القبض على عاطل لاتهامه بإطلاق الرصاص على طالب فى مشاجرة بينهما فى أحد الأسواق الشعبية بسبب أولوية المرور بمدينة شبين القناطر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بقيام "إسلام. م .ع" عاطل، بإطلاق عيار نارى صوب " يوسف. ط. م- 17 سنة"، طالب، محدثا إصابته بطلق نارى خرطوش بالبطن بالجانب الأيسر، وذلك أثناء جلوس المصاب بفرش لبيع المناديل والولاعات بناحية طحانوب مركز شبين القناطر، وفرا هاربا.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وتم تحديد تواجد المتهم بأحد الأراضى الزراعية بناحية سكنه وتم ضبطه.

وبمواجهته بمعرفة المقدم محمد السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، أقر بارتكاب الواقعة وأنه مطلق الأعيرة النارية محدثا إصابة المجنى عليه لوجود خلافات بينهما، وتولت النيابة التحقيق.