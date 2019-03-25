video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الإثنين، 25 مارس 2019 09:36 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة زحام مرورى بسبب الامطار-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
بدأ اليوم الاثنين، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار على مدار الساعة بعد توقعات خبراء الارصاد الجوية. 
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زحام مرورى أعلى شارع مصر والسودان بحدائق القبة بسبب سقوط نخلة

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى الجمالية دون إصابات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

سيارات الاغاثة

الطرق السريعة

هطول امطار

حوادث




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة