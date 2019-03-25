ضبط 7.8 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالغش التجارى، وحيازته 7 أطنان و850 كيلو من الأعلاف الحيوانية غير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد حيازة صاحب مصنع لكميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية المصنعة باستخدام خامات غير صالحة للاستخدام.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 7 أطنان و850 كيلو من الأعلاف الحيوانية غير صالحة للاستخدام، كما حرر ضباط مباحث التموين 60 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.