video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 7.8 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام فى الجيزة

الإثنين، 25 مارس 2019 09:26 ص
ضبط 7.8 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام فى الجيزة أعلاف مضبوطة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالغش التجارى، وحيازته 7 أطنان و850 كيلو من الأعلاف الحيوانية غير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد حيازة صاحب مصنع لكميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية المصنعة باستخدام خامات غير صالحة للاستخدام. 
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 7 أطنان و850 كيلو من الأعلاف الحيوانية غير صالحة للاستخدام، كما حرر ضباط مباحث التموين 60 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط طن أرز ونصف طن زيت طعام منتهى الصلاحية بحملات تموينية بالأقصر

تموين الجيزة: الإعلان قريبا عن نتائج "السيارات المتنقلة".. ونصيبنا 65 سيارة

حملة أمنية

مباحث التموين

اعلاف مغشوشة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة