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ضبط 55 متهما لحيازتهم كميات من المواد المخدرة فى الجيزة

الإثنين، 25 مارس 2019 09:30 ص
ضبط 55 متهما لحيازتهم كميات من المواد المخدرة فى الجيزة مخدر الحشيش - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 55 متهما بحوزتهم 2000 جرام حشيش، و50 قرصا مخدرا، و1260 جرام استروكس، و289 جرام هيروين، و250 جرام من مخدر البانجو.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و11 طلقة غير مرخصة.
 
ونفذ ضباط مباحث الجيزة 11 حكما قضائيا بالمنطقة الأثرية بالهرم، خلال حملة أمنية بالإضافة إلى ضبط 7 مشتبه بهم، و2 خيال وجمال، و3 بائعين متجولين، ومتسولين.
 
وشهدت منطقة الطالبية، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، حملة أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المشتبه بهم، وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

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