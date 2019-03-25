ضبط موظف بأبو صوير مكن شخصين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص

ضبطت مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية ، موظف بأبو صوير تواطئ مع إثنين من المواطنين بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية قيام إبراهيم ح.ع - مقيم دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية ، رئيس القسم الهندسى بقرية السبع آبار الغربية التابعة للإدارة الهندسية بمجلس مركز أبو صوير "سابقاً" وحالياً رئيس القسم الهندسى بقرية المحسمة الجديدة بالوحدة المحلية لذات المركز؛ باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2011 أبان عمله بمجلس مركز مدينة أبوصوير .

والتواطؤ مع عوض م.ع "مزارع"، محمد م.س "عاطل" مقيمان بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية؛ بتمكينهما من بناء عقارات سكنية -بدون ترخيص- على أراضى زراعية وعدم إتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة من تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقعتين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعتين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.