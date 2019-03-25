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صور.. وزير الآثار يفتتح مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو

الإثنين، 25 مارس 2019 11:52 ص
صور.. وزير الآثار يفتتح مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو وزير الأثار ومحافظ أسوان ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء الافتتاح
أسوان - ندى سليم وعبد الله صلاح
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افتتح الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ومارك جرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية بمصر، وتوماس جولد بيرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية، اليوم الإثنين، مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، بعد عمل دام لقرابة أكثر من 17 شهرا لسحب المياه والحفاظ على النقوش وجدران المعبد، من خلال نظام لخفض منسوب المياه من خلال 3 محطات ضخ


وتبلغ تكلفة المشروع ٨.٨ ملايين دولار، وتبلغ قيمة أعمال بناء المحطات التى تستهدف خفض المياه الجوفية داخل وبجوار المعبد، نحو 5 مليون دولار بينما يبلغ قيمة نظام الخفض 3.2 مليون دولار، حيث انطلق المشروع فى أكتوبر من عام 2017، وأعلن الانتهاء عنه اليوم.

وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية (1)
وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية

 

وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية (2)
وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية

 

وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية (3)
وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية

 

وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية (4)
وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية

 

وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية (5)
وزير الأثار ورئيس الوكالة الأمريكية أثناء افتتاحهم مشروع المياه الجوفية 

 

 


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