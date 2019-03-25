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صور.. شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم

الإثنين، 25 مارس 2019 07:00 ص
صور.. شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بالدم
الشرقية - فتحية الديب
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ضرب أهالى وشباب قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أروع الأمثلة فى العمل الخيرى والتطوع، حيث تبرع شباب القرية 600 كيس دم إلى المركز الإقليمى لبنك الدم بالشرقية، لكى يتم وضعها باسم أهالى القرية ويتم صرفها لكل من هو فى حاجة لنقل الدم من أبناء القرية بالمجان، وذلك فى حمل نظمها شباب القرية أمس.

وقال "محمود صديق" محام ومن شباب القرية، إن فكرة إنشاء بنك دم خاص بأهالى القرية، جاءت عندما حدث حريق مروع فى القرية منذ عدة سنوات، وتصادف خروج عدد من المصلين وانفجار أسطوانات غاز، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من أبناء القرية، وتم استخدام مكبرات الصوت لحث الأهالى والشباب على التبرع بالدم لهم، ومن هنا فكر شباب القرية فى إنشاء بنك دم خاص بهم، بالتعاون مع المركز الإقليمى لبنك الدم بالشرقية، يتم تنظيم حملات للتبرع بالدم ووضعها فى المركز لصاح أبناء القرية بالمجان.

وقال "عمرو مورو" من شباب القرية ومسئول التنسيق مع بنك الدم بالشرقية، إن المركز الإقليمى لبنك الدم بالشرقية، متعاون جدا من القرية فى تنظيم الحملات وعند احتياج الأهالى للدم يحظى بمعاملة محترمة من قبل مديرة المركز الإقليمى.

وتابع الدكتور "أمير رزق" من شباب القرية إن عملهم الخيرى لم يقتصر على تنظيم حملات للتبرع بالدم فقط، بل سبق وقاموا بعمل مسح كامل للقرية من فيرس سى، بنسبة 70% من إجمالى عدد سكان القرية الذى يقدر بحوالى 34 ألف نسمة.

وقالت الدكتورة نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمى لبنك الدم بالشرقية إن شباب قرية دنديط، مجموعة يتحذى بهم فى العمل الخيرى، حيث نظموا قافلة للتبرع بالدم من قبل الأهالى بالتنسيق مع بنك الدم، وتم التبرع بعدد 600 كيس وأن الحصة التى تم جمعها من أكياس الدم بعد مراجعتها وفحصها سوف يتم وضع الدم السليم منها لصالح أهالى القرية فى بنوك الدم، وتصرف لهم بالمجان، وتعد هذه الحملة السادسة التى ينظمها شباب القرية لبنك الدم.

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (1)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (1)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (2)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (2)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (3)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (3)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (4)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (4)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (5)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (5)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (6)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (6)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (7)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (7)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (8)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (8)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (9)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (9)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (10)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (10)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (11)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (11)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (12)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (12)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (13)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (13)

 

شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (14)
شباب قرية دنديط بالدقهلية يتبرعون بـ600 كيس دم لأهالى قريتهم (14)

 


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