video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس جامعة المستقبل: لدينا 4 شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية

الإثنين، 25 مارس 2019 01:02 م
صور.. رئيس جامعة المستقبل: لدينا 4 شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل
وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن ملتقى التوظيف العاشر الذى تنظمة الجامعة اليوم يساعد بشكل كبير فى تقديم فرص هائلة للطلاب والخريجين، من خلال استضافة شركات محلية وعالمية تساعد على تدريب وتوظيف الطلاب، قائلا: "ما يسعدنا أكثر هو الحصول على ردود أفعال إيجابية من الشركات على طلابنا وأنهم على قدر المسئولية والجامعة تؤهل الطالب لكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية إضافة للتدريب فى هذه الشركات مما يعطى الطالب المهارات المطلوبة للعمل وذلك يوفر الكثير على الشركات بدلا من أن تبدأ مع خريج من الصفر".

وأضاف سرحان، فى تصريحات صحفية على هامش ملتقى التوظيف العاشر الذى تنظمه جامعة المستقبل اليوم، أن الجامعة لديها توأمة مع 4 جامعات عالمية وذات ثقل فى التصنيف الدولى للجامعات، وأولها التعاون مع أيرلندا فى مجال الصيدلة حيث يتولوون مراجعة المناهج وامتحان الطلاب وتدريبهم فى الغجازة الصيفية على الصيدلة الإكلينيكية فى المستشفيات والصيدليات بأيرلندا، وكذلك هناك توأمة مع جامعة جامعة كيس وسترن ريسرف الأمريكية المشهورة فى التصنيف للتعاون مع جامعة المستقبل فى مجال طب الأسنان وجامعة جامعة سينسيناتي الأمريكية للتعاون مع الجامعة فى مجالات الهندسة والحاسبات والإدارة.

وتابع رئيس جامعة المستقبل أن الجامعة تدخل فى شراكة استراتيجية مع جامعة ميزورى الأمريكية التى تراجع المناهج والامتحانات للطلاب بقسم هندسة البترول، قائلا: "نحن من الجامعات القلائل فى مصر التى بها قسم لهندسة البترول بالتعاون مع جامعة ميزورى التى تتولى مراجعة المقررات وامتحان الطلبة ويحصل الطالب على شهادة مشترك من أمريكا ومن مصر".

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (1)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (2)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (3)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (4)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (5)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (6)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (7)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (8)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (9)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (10)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (11)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (12)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (13)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (14)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (15)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (16)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (17)
 

 

ملتقى التوظيف العاشر بجامعة المستقبل (18)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المستقبل تشهد انطلاق النسخة الخامسة للمؤتمر الدولى للعلوم الصيدلانية

جامعة المستقبل

جامعات عالمية

شراكات استراتيجية




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة