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الإثنين، 25 مارس 2019 04:09 م
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شاهد فى دقيقة.. 9 خطوات تسهل الحصول على رخصة قيادة دراجة بخارية

الإثنين، 25 مارس 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. 9 خطوات تسهل الحصول على رخصة قيادة دراجة بخارية استخراج رخص الدراجات البخارية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة لدراجة بخارية مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات داخل الوحدات المرورية، ومنها:

-

تقديم طلب استخراج للرخصة

-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

-

إجراء اختبار عملى على القيادة

-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

-

الحد الأدنى للسن 18 سنة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

-

إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

- المؤهل الدراسى وتجهيز 4 صور شمسية

 -

تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات


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