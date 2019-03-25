شاهد فى دقيقة.. 9 خطوات تسهل الحصول على رخصة قيادة دراجة بخارية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة لدراجة بخارية مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات داخل الوحدات المرورية، ومنها:

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تقديم طلب استخراج للرخصة

-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

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إجراء اختبار عملى على القيادة

-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

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الحد الأدنى للسنسنة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

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إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

- المؤهل الدراسى وتجهيز 4 صور شمسية

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تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات