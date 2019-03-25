شاهد فى دقيقة.. 9 خطوات تسهل الحصول على رخصة قيادة دراجة بخارية

يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة لدراجة بخارية مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات داخل الوحدات المرورية، ومنها:
-تقديم طلب استخراج للرخصة
-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
-إجراء اختبار عملى على القيادة
-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
-الحد الأدنى للسن 18 سنة
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل
-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
- المؤهل الدراسى وتجهيز 4 صور شمسية
-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات
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