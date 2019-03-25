سول تعلن عودة موظفى "بيونج يانج " لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

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أعرب الجيش الكورى الجنوبى عن تطلعه لمساهمة عودة العاملين من كوريا الشمالية إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين فى مدينة "كيسونج " الحدودية فى تسهيل تنفيذ اتفاق عسكرى ثنائى يهدف إلى الحد من التوتر وبناء الثقة بين الجانبين .

جاء ذلك فى تصريح لمسؤول عسكرى - لم يتم الإفصاح عن هويته - لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم / الإثنين.

يذكر أن ( بيونج يانج ) قد أبدت ردود فعل فاترة حيال الاتفاق العسكرى ، بعد انهيار القمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، التى عقدت فى العاصمة الفيتنامية (هانوى ) أواخر شهر فبراير الماضي.

وكانت (بيونج يانج ) قد سحبت موظفيها فجأة من مكتب الاتصال يوم الجمعة الماضي، مما أثار مخاوف من التأثير السلبى الذى قد يعود على مساعى (سول ) لإحراز تقدم فى تنفيذ الاتفاق.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تسعى إلى إجراء محادثات عسكرية مع جارتها الشمالية خلال شهر مارس الجارى ؛ بيد أن (بيونج يانج ) لم ترد بعد على عرض الجنوب بهذا الصدد .