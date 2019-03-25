سلطنة عمان واليابان توقعان مذكرة للتعاون العسكرى

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وقّعت سلطنة عمان واليابان اليوم /الاثنين/ مذكرة حول التعاون العسكرى بين البلدين، بهدف تعزيز أوجه التعاون القائمة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير المسئول عن شئون الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى -خلال زيارته الحالية لليابان- مع وزير الدفاع اليابانى تاكيشي أيوايا، حيث بحثا علاقات التعاون العسكرى القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وفى السياق ذاته، استعرض الوزير المسئول عن شئون الدفاع العمانى مع مستشار رئيس وزراء اليابان كينتارو سونورا العلاقات بين البلدين الصديقين، وتبادلا وجهات النظر فى الأمور ذات الاهتمام المشترك.