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الإثنين، 25 مارس 2019 10:13 م
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سكاى نيوز: فصائل مسلحة فى غزة تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

الإثنين، 25 مارس 2019 10:03 م
سكاى نيوز: فصائل مسلحة فى غزة تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ غزة تحت القصف
وكالات
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أعلنت فصائل مسلحة فى غزة استهداف مواقع إسرائيلية فى مناطق سديروت ونتيفوت بدفعات من الصواريخ
 

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