سكاى نيوز: فصائل مسلحة فى غزة تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

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سكاى نيوز: فصائل مسلحة فى غزة تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخالإثنين، 25 مارس 2019 10:03 م
غزة تحت القصف
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طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد
وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج
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