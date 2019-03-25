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سقوط شخص بحوزته 3 قطع سلاح قبل التشاجر مع آخر فى عين شمس

الإثنين، 25 مارس 2019 12:19 م
سقوط شخص بحوزته 3 قطع سلاح قبل التشاجر مع آخر فى عين شمس سلاح-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث بعين شمس، من القبض على شخص بحوزته 4 قطع سلاح نارى وذخائر مُعدة للتشاجر مع آخر لوجود خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية، نجح رجال مباحث عين شمس فى ضبط "حسين. س. ع"  20 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق إتهامه فى قضية "مشاجرة"وبحوزته بندقية خرطوش- 3 فرد محلى الصنع- 35 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
 
وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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