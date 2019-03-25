سقوط سيول محدودة بمناطق وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت مناطق جبلية بوسط سيناء لجريان محدود للسيول نتيجة موجة أمطار شديدة شهدتها شمال سيناء ليلة أمس، وقال الأهالى أن المياه جرت فى مسارات الوديان بكميات محدودة، ولم تتسبب فى أى قطع للطرق وخسائر وسارع عددا منهم بعمل موانع وسدات بالرمال بهدف تجميعها لاستخدامها فى الزراعة.

من جانبه بدأ مجلس مدينة العريش اليوم الاثنين، عمليات نزح للمياه المتجمعة فى شوارع المدينة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع موجة شتويه مفاجئة تخللها سقوط أمطار رعدية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.