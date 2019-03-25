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سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

الإثنين، 25 مارس 2019 11:42 ص
سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بمركز كفر الدوار.
 
وكانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، مفادها قيام كل من "م .ح.ع- 24 سنة عاطل، و"ا .ا.ع- 18سنة عاطل، ومقيما قسم كفر الدوار، بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
 
وبتقنين الإجراءات، قامت مأمورية استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهما، وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة كفر الدوار، وبحوزتهما 9 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام تقريباً، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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