رئيس جهاز برج العرب يخصص "الإثنين" من كل أسبوع لتفقد أحد أحياء المدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقيام بجولة تفقدية بأحد أحياء المدينة، وعقد اجتماع مع سكان الحى، بحضور جميع الإدارات التنفيذية، لرصد المشاكل والشكاوى على الطبيعة، وتحديد الإدارة المختصة بالحل، ومتابعة التنفيذ خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ الزيارة.

وأوضح المهندس عصام بدوى، أنه تم تشكيل وحدة متابعة، لرصد الملاحظات والعمل على حلها فى الموعد المحدد لكل شكوى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى ضوء الاهتمام بمتابعة مشاكل قاطني المدن الجديدة والعمل على حلها، واتباع نهج جديد للتواصل المباشر مع المواطنين، بجانب مقابلتهم داخل جهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم القيام بجولة تفقدية بالحي الثامن، وتم اصطحاب الأهالى خلال الجولة، والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وتم تفقد الحى الثالث (تحت الإنشاء)، وزيارة مدرسة المتفوقين بالحى.