video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز برج العرب يخصص "الإثنين" من كل أسبوع لتفقد أحد أحياء المدينة

الإثنين، 25 مارس 2019 10:15 ص
رئيس جهاز برج العرب يخصص "الإثنين" من كل أسبوع لتفقد أحد أحياء المدينة رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقيام بجولة تفقدية بأحد أحياء المدينة، وعقد اجتماع مع سكان الحى، بحضور جميع الإدارات التنفيذية، لرصد المشاكل والشكاوى على الطبيعة، وتحديد الإدارة المختصة بالحل، ومتابعة التنفيذ خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ الزيارة.

 

وأوضح المهندس عصام بدوى، أنه تم تشكيل وحدة متابعة، لرصد الملاحظات والعمل على حلها فى الموعد المحدد لكل شكوى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى ضوء الاهتمام بمتابعة مشاكل قاطني المدن الجديدة والعمل على حلها، واتباع نهج جديد للتواصل المباشر مع المواطنين، بجانب مقابلتهم داخل جهاز المدينة.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم القيام بجولة تفقدية بالحي الثامن، وتم اصطحاب الأهالى خلال الجولة، والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وتم تفقد الحى الثالث (تحت الإنشاء)، وزيارة مدرسة المتفوقين بالحى.

 

إضافة تعليق

اخبار وزاره الاسكان

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه برج العرب الجديده




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة