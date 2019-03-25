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رئيس جامعة المنوفية : تحويل المقررات الدراسية بالجامعة الى اليكترونية

الإثنين، 25 مارس 2019 08:25 م
رئيس جامعة المنوفية : تحويل المقررات الدراسية بالجامعة الى اليكترونية جانب من الاجتماع
المنوفية _ محمد فتحى
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عقد اليوم الدكتورعادل مبارك،  رئيس جامعة المنوفية ، جلسة إجتماع  مجلس العمداء بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداءالكليات، والمحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة المساعد.

استهل رئيس الجامعة الجلسة باستعراض أهم  الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي عقدت  خلال الشهر الحالى  ومشاركة الجامعة في المؤتمرات المحلية  والدولية.

وأكد مبارك ، قيام الجامعة بتوحيد إمتحان مادة حقوق الإنسان وتشكيل لجنة من مجلس التعليم لمتابعة الاستعداد لهذا الامتحان الذي سيعقد في الثاني من يونيو، موضحا أن الجامعة  حريصة  علي مواكبةنظام التعليم الجديد ومايشهده من تطوير  وأعلن عن تشكيل لجنة عامة تقوم بالتعاون مع مركز القياس والتقويم  بدراسة  ومتابعة تحويل المقررات الورقية إلي مقررات إليكترونية بنسبة تصل إلي 80% علي الأقل   لتتوافق  المناهج  مع عقلية الطالب ونظام التعليم ما قبل الجامعي  الجديد 

وأضاف رئيس الجامعة ،  أنه سيتم عقد المزيد من  ندوات التوعية للقضاء علي تعاطي المواد المخدرة والتعريف بأنواعها   وخطورتها علي الصحة والمجتمع  بجميع كليات الجامعة وتقديم فرص للعلاج بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب للمتعاطين من الطلاب والعاملين قبل أن تقوم الجامعة بسحب عينات عشوائية من العاملين للكشف عن تعاطي المواد المخدرة تمشيا مع سياسة الدولة.

وأعلن رئيس الجامعة ، أنه تم تسديد مصروفات دراسية للطلاب الغير قادرين من صندوق التكافل تقدر بنحو 6 مليون جنيه هذا العام ونبه بضرورة قيام الطلاب بسداد الرسوم الدراسية  و حجب نتيجته الطالب الممتنع  عن دفع المصروفات الدراسية  لحين سداد الرسوم.

وكلف عمداء الكليات بإضافة برامج دراسية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوسع في إضافة البرامج الجديدة بالمصروفات ،كما خاطب رئيس الجامعة عمداء كليات الهندسة والعلوم  بترشيح عدد من طلابها للتدريب  بوحدات الإنتاج الحربي  خلال شهري يوليو  وأغسطس بناء علي خطاب الانتاج الحربي للجامعة.

 

 


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