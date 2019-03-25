رئيس جامعة المستقبل: لدينا 4 شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية

أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن ملتقى التوظيف العاشر الذى تنظمة الجامعة اليوم يساعد بشكل كبير فى تقديم فرص هائلة للطلاب والخريجين، من خلال استضافة شركات محلية وعالمية تساعد على تدريب وتوظيف الطلاب، قائلا: "ما يسعدنا أكثر هو الحصول على ردود أفعال إيجابية من الشركات على طلابنا وأنهم على قدر المسئولية والجامعة تؤهل الطالب لكتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية إضافة للتدريب فى هذه الشركات مما يعطى الطالب المهارات المطلوبة للعمل وذلك يوفر الكثير على الشركات بدلا من أن تبدأ مع خريج من الصفر".

وأضاف سرحان، فى تصريحات صحفية على هامش ملتقى التوظيف العاشر الذى تنظمه جامعة المستقبل اليوم، أن الجامعة لديها توأمة مع 4 جامعات عالمية وذات ثقل فى التصنيف الدولى للجامعات، وأولها التعاون مع أيرلندا فى مجال الصيدلة حيث يتولوون مراجعة المناهج وامتحان الطلاب وتدريبهم فى الغجازة الصيفية على الصيدلة الإكلينيكية فى المستشفيات والصيدليات بأيرلندا، وكذلك هناك توأمة مع جامعة جامعة كيس وسترن ريسرف الأمريكية المشهورة فى التصنيف للتعاون مع جامعة المستقبل فى مجال طب الأسنان وجامعة جامعة سينسيناتي الأمريكية للتعاون مع الجامعة فى مجالات الهندسة والحاسبات والإدارة.

وتابع رئيس جامعة المستقبل أن الجامعة تدخل فى شراكة استراتيجية مع جامعة ميزورى الأمريكية التى تراجع المناهج والامتحانات للطلاب بقسم هندسة البترول، قائلا: "نحن من الجامعات القلائل فى مصر التى بها قسم لهندسة البترول بالتعاون مع جامعة ميزورى التى تتولى مراجعة المقررات وامتحان الطلبة ويحصل الطالب على شهادة مشترك من أمريكا ومن مصر".



