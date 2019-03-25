رئيس بلغاريا يبدأ زيارة للقاهرة ويلتقى عددا من المسئولين

كتب محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولى ، رومن رداف رئيس جمهورية بلغاريا ، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها عددا من المسؤلين لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين .

استقبل مطار القاهرة، رئيس جمهورية بلغاريا من إستراحة رئاسة الجمهورية، وتم رفع أعلام البلدين على الطريق المؤدي إلى الاستراحة وسط تعزيزات مرورية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام قليلة، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس رومن رادف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة الاحتفال بعيد التحرير، وأوفد السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بلغاريا بالقاهرة للتهنئة بالمناسبة .