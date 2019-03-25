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رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يشيد بدور مصر فى تعزيز التعددية الدينية

الإثنين، 25 مارس 2019 10:08 ص
رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يشيد بدور مصر فى تعزيز التعددية الدينية زيارة وفد الوكالة الأمريكية للتنمية لإحدى المشروعات - ارشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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التقى رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية، الدولية مارك جرين، خلال زيارته لمصر، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للتأكيد على التعاون الوطيد بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية على مدار أربعين عاماً.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية، فى القاهرة، فإنه خلال لقاءهما، الأحد، أشاد جرين بالدور القيادي للحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعزيز التعددية الدينية وحرية العبادة.

كما أكد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى دعم مسار التنمية فى مصر، وناقش سبل النهوض بالبرامج ذات الاهتمام المشترك.

والتقى جرين فى زيارته بشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر من قادة المجتمع المدنى ورواد الأعمال والقيادات الدينية ومسئولى الحكومة المصرية، حيث بدأ أولى اجتماعاته مع شركاء الوكالة من قادة المجتمع المدنى لمناقشة وجهات نظرهم بشأن التحديات والفرص المتاحة للمنظمات غير الحكومية فى مصر، والإجراءات الجارية لمراجعة قانون منظمات المجتمع المدني.

والتقى رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية مع رواد الأعمال الشباب في حاضنة الأعمال Flat6Labs للتعرف على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق المشروعات المصري الأمريكي في إسراع الاستثمار في الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة لتطوير القطاع الخاص في مصر.

وزار جرين  مسجد أصلم السلحدار، ورأى عن كثب كيف تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، إلى جانب مؤسسة أغا خان، بالحفاظ على المواقع التاريخية الثقافية والدينية الهامة في مصر للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما زار  المعبد اليهودي بشارع عدلي حيث تعرف على المزيد حول عمل الجمعية الأهلية "قطرة لبن" Drop of Milk وجهودها لتعزيز الحوار بين الأديان والحفاظ على التراث الثقافي في مصر.

والتقى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر لمناقشة التعاون بشأن موضوعات مثل التمكين الاقتصادي للمرأة ، ومشاركة الشباب، وتنمية القطاع الخاص، وإشراك المجتمع في حوار الأديان، والدور الهام للمنظمات غير الحكومية في مصر.

 

 

 


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