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رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشهد الاحتفال بمشروع معبد كوم أمبو

الإثنين، 25 مارس 2019 04:27 م
رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشهد الاحتفال بمشروع معبد كوم أمبو وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر
كتبت: إنجى مجدى
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شارك مارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فى الاحتفال بإتمام أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة، الأثنين، قال مارك جرين: " يُعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية تهديدًا للمبانى الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية. وبالتالي فإن الأضرار التي قد تلحق بهذا المعبد وغيره من المواقع الأثرية الأخرى ستكون خسارة كبيرة - ليس فقط لمصر، ولكن للعالم بأسره. ولهذا تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مصر حكومةً وشعباً لحماية هذه المواقع الأثرية الهامة."

والجدير بالذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع وزارة الآثار والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنفقت 9 مليون دولار لصالح مشروع خفض مستوى المياه الجوفية، والحفاظ على هذا الكنز الثقافي الذي يعد من أهم المقاصد السياحية في صعيد مصر.

وقد قدّمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الـ 25 عاماً الماضية، أكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على مواقع التراث الثقافي وترميمها وحمايتها في جميع أنحاء الجمهورية. وقد أسهم هذا التمويل في تطوير أنظمة هندسية كبرى في بعض المواقع التاريخية الهامة في البلاد مثل منطقة أبو الهول بالجيزة، ومعبد الكرنك في الأقصر، ومقابر كوم الشقافة في الإسكندرية.

 

 


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الآثار: الوكالة الأمريكية قدمت 9 مليون دولار لخفض المياه الجوفية بكوم أمبو

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