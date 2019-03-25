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مع تيسيرات فى السداد

رئيس الوزراء يكلف بسرعة تسعير وحدات اسكان الموظفين بمدينة بدر

الإثنين، 25 مارس 2019 05:24 م
رئيس الوزراء يكلف بسرعة تسعير وحدات اسكان الموظفين بمدينة بدر رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء حسن عبد الشافي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان.

وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفي مدبولي: إن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالمرحلة الأولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتم علي نحو (40 الف فدان)، بحيث يكون لدينا تصور عما سيكون عليه وضع هذه المرحلة في 30 يونيو 2020، وإستعدادات التسكين بالحى الحكومى، وكذا إنتقال الوزارات الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد خريطة بهذا التصور، لعرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار اللواء أحمد عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الاجتماع، إلي أنه يتم العمل حالياً علي تجهيز الحي الحكومي في 2020، وكذلك الحي الثاني والثالث السكنيين، ومرافق الحي الثالث ستنتهي في أول مايو، والحي الخامس والسادس به نسبة تنفيذ مرتفعة، وسنعمل علي تنسيق الموقع بمختلف الأحياء.

ونوه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلي أنه تم إعداد نموذج لأحد الأحياء التي تنفذها وزارة الإسكان، بما سيتم الإنتهاء منه حتي 30 يونيو، علي خريطة مُعدة لذلك، ومن المقترح أن يتم تعميمها علي الجهات التي تتولي التنفيذ.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف تسكين الوزارات، في المباني الحكومية الجديدة، وكذا تأثيث المباني، كما تم الاتفاق علي أن يتم إعداد خريطة متكاملة بموقف المرحلة الأولي بالمدينة، وبما سيتم الإنتهاء منه حتي الموعد المحدد في 30 يونيو 2020.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، التي يتم تنفيذها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا عدد من الوحدات المختلفة التي تناسب مختلف مستويات الدخل المنفذة بأحياء العاصمة الادارية، وأن تطرح للموظفين بتيسيرات في السداد ليبدأوا  في سداد الأقساط لمن يريد منهم الحصول على وحدة.

 

 


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