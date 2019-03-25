رئيس البريد: 136 مليار جنيه من حجم ودائع الهيئة فى بنك الاستثمار القومى

كتبت هبة السيد

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن حجم الإيداع بالهيئة القومية للبريد يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه منها 136 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومى ونحو 74 مليار جنيه أذون خزانة.

وقال عصام الصغير رئيس الهيئة العامة للبريد إن حجم العائد على الودائع بصل إلى نحو 22 مليار جنيه، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من أرباح الهيئة ترجع لفوائد الودائع وعمليات التطوير التى تقوم بها الهيئة وحسن الاستثمار، مشيرا إلى تحقيق نحو 5 مليارات جنيه أرباح خلال العام المالى 2016/2017 وسداد مليار جنيه ضرائب، ونحو 3.5 مليار جنيه أرباح عن العام المالى 2017/2018.

وكشف رئيس الهيئة عن تركيب نحو 356 مكينة ATM قريبا فى إطار دعم خدمات الشمول المالى.