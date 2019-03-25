رئيس الأركان السودانى يؤكد أهمية العلاقات مع أمريكا

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أكد رئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، أهمية واستراتيجية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص بلاده على تطبيعها وتطويرها فى الاتجاه الذى يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، فى إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل وبالقدر الذى يسهم فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، بالملحق العسكرى الأمريكى الجديد لدى السودان، المقدم شين كوركوران، الذى قدم أوراق اعتماده لرئيس الأركان المشتركة.

وأشاد عبد المعروف، بمجهود الملحق العسكرى الأمريكى السابق فى تطوير العلاقات بين البلدين فى مجالات التعاون العسكرى، مشيرا إلي زيارته إلي واشنطن في أكتوبر من العام الماضي، وقال إنها كانت فرصة سانحة فتحت المجال واسعا لتطوير العلاقات وتبادل الزيارات.

وأكد تطلعات بلاده لأن يفضي الحوار بين البلدين إلي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربا عن أمله في أن تتواصل جهود الملحق العسكري الجديد في هذا الإطار لإكمال ما بدأه سلفه لتحقيق الأهداف المنشودة، ووعد بتقديم كل ما من شأنه أن يعينه في تسهيل مهمته وإنجاح عمله.

من جانبه ، أكد الملحق العسكري الأمريكي على أهمية العلاقات بين البلدين ، مشيراً إلى الواجبات الكثيرة التي تنتظره ، ووعد ببذل كل جهد ممكن لتعزيزها والسعي قدماً في إكمال مساراتها والمزيد من التعاون والتطوير.