حسم ملف مستشفى سعاد كفافى.. المستشفى جامعى بشهادة "الأعلى للمستشفيات الجامعية"

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مستشفى سعاد كفافى الجامعى هو مستشفى جامعى خاص يتبع كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وذلك فى كتاب خاص موجه باسم الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة

وكانت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيصب وزارة الصحة قد وجهت خطابا إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، تستعلم فيه عن موقف مستشفى سعاد كفافى وما إذا كان مستشفى جامعى أم لا

وجاء رد الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، أكد فيه أنه بالإشارة إلى كتاب رقم 217 بتاريخ 19 فبراير 2019، والوارد إلينا فى 4 مارس الجارى بشأن الاستفسار عن الموقف القانونى لمستشفى سعاد كفافى وعما إذا كانت مستشفى جامعى من عدمه، فققد ناقش المجلس الأعلى للمستشفيات فى جلسته رقم 6 المنعقدة فى 7 فبراير 2019،محتوى الكتاب ، وقرر أن مستشفى سعاد كفافى هو مستشفى جامعى خاص يتبع كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

وينشر اليوم السابع" صورة من خطاب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والموقع من الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال أمين المجلس.