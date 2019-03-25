حبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بالسلام4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بمدينة السلام، لإختلافهم على سعر بيع توك توك مسروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " عبد الله م " 25 سنة عاطل ، رمضان م 28 سنة عاطل ، مروان ح 31 سنة مسجل ، قاموا بتهشيم رأس " مصطفى م 25 سنة مسجل.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثان، إخطارا من مستشفى السلام التخصصى تفيد بوصول " مصطفى .م " مسجل متهشم الرأس وفي حالة حرجة وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.