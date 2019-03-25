video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بالسلام4 أيام

الإثنين، 25 مارس 2019 01:52 م
حبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بالسلام4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بمدينة السلام،  لإختلافهم على سعر بيع توك توك مسروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " عبد الله م " 25 سنة عاطل ، رمضان م 28 سنة عاطل ، مروان ح 31 سنة مسجل ، قاموا بتهشيم رأس " مصطفى م 25 سنة مسجل.
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثان،  إخطارا من مستشفى السلام التخصصى تفيد بوصول " مصطفى .م " مسجل متهشم الرأس وفي حالة حرجة وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية فى عين شمس

سرقة

تهشيم راس مواطن

نيابة السلام

اخبار الحوادث




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة