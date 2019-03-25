حبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بالسلام4 أيام

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بتهشيم رأس مواطن بمدينة السلام، لإختلافهم على سعر بيع توك توك مسروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " عبد الله م " 25 سنة عاطل ، رمضان م 28 سنة عاطل ، مروان ح 31 سنة مسجل ، قاموا بتهشيم رأس " مصطفى م 25 سنة مسجل.
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثان، إخطارا من مستشفى السلام التخصصى تفيد بوصول " مصطفى .م " مسجل متهشم الرأس وفي حالة حرجة وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة