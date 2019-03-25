حالة الطقس اليوم الإثنين 25-3-2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، و تصبح دون معدلاتها العامة بحدود 8-10 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، و تهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار و البَرَد بمشيئة الله في أجزاء مُختلفة من المملكة، كما و تتساقط الثلوج بين الحين و الآخر فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر، تكون متراكمة أحياناً، كما و يمتد التساقط الثلجي بشكل مؤقت في بعض الأوقات إلى ما دون ذلك الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، الرياح : شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 21 درجة مئوية

ليلاً: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، و تُلامس الصفر المئوي في ساعات الليل المُتأخر في بعض المناطق، و تتاقص السحب و الغيوم و يتحول الطقس في ساعات الليل المُتأخرة إلى غالباً صاف و شديد البرودة، مع تشكل صقيع واسع النطاق في أجزاء واسعة من المملكة، والرياح تكون غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تترافق بالبرد خلال ساعات النهار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.