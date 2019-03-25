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الإثنين، 25 مارس 2019 05:41 م
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حالات الإصابة بالإيبولا فى الكونغو تجاوزت الألف

الإثنين، 25 مارس 2019 04:27 م
حالات الإصابة بالإيبولا فى الكونغو تجاوزت الألف حالة مصابة بالإيبولا
رويترز
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 قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين إن حالات الإصابة بوباء الإيبولا فى الكونغو تجاوز الآن 1000 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 629 فى ثانى أسوأ تفش على الإطلاق للمرض فى العالم.

كان العاملون فى مجال الصحة أكثر استعدادا عن ذى قبل لأحدث تفش للوباء الذى يسبب القىء الشديد والإسهال والنزيف ويودى بحياة أكثر من نصف المصابين به. وساعدت التقنيات الحديثة مثل لقاح ووسائل علاج تجريبية ووحدات متنقلة متطورة لعلاج المرضى فى الحد من انتشار الفيروس.

لكن عدم ثقة المواطنين وانعدام الأمن فى أجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتفشى المرض، أعاقا جهود مكافحته.

وقالت الوزارة فى بيان "العدد الإجمالى الآن هو 1009 حالات". لكنها أضافت "جهود احتواء المرض التى قادتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها أدت إلى الحد من الانتشار الجغرافى للمرض".

وأكدت السلطات يوم الأربعاء الماضى حالة إصابة بالإيبولا فى بونيا، وهى مدينة أخرى يقارب عدد سكانها مليون شخص.

 

 

 


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