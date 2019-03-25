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جيسى عبده تكشف كواليس لقائها بمحمد صلاح فى دبى مع "عمرو أديب"

الإثنين، 25 مارس 2019 12:15 ص
جيسى عبده تكشف كواليس لقائها بمحمد صلاح فى دبى مع "عمرو أديب" الإعلامى عمرو أديب ومحمد صلاح والفنانة جيسى عبده
كتب أيمن رمضان
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قالت الفنانة اللبنانية جيسى عبده، صاحبة الصورة المثيرة للجدل مع الفرعون المصرى محمد صلاح، إن مندهشة من ردود الأفعال الكبيرة تجاه الصورة التى جمعتها مع "مو صلاح"، عبر مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى جعل القصة برمتها فى الترندات الأعلى على مستوى جمهورية مصر العربية، وتابعت: "أنا كنت موجودة فى دبى لإجراء بعض المشاهد لعمل درامى سيعرض فى رمضان المقبل ومن خلال شريك مشترك علمت بوجود محمد صلاح".

وأضافت "جيسى عبده"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، أنه نظراً لدعم الفرعون المصرى لمسلسل "سك على اخواتك"، من خلال نشر بوستات له عبر حسابه الرسمى أردت أن أوجه له الشكر والتقط بعض الصور التذكارية معه، وتابعت:"عندما ذهبت له كان محترم جداً لأنه صاحب أخبار جميلة ..فخر لكل العرب وليس مصر فقط".

ولفتت الفنانة اللبنانية، إلى أنها تبادلت الحديث مع الفرعون المصرى والتقطت معه بعض الصور، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى، وتابعت:"ولكن البعض خلط بينى وبين إحدى المعجبات التى كانت ترتدى ملابس قصيرة..أنا كنت مرتديه بنطلون وليس فستان.. وظهرت تعليقات غريبة على الأمر"، مشددة على أن محمد صلاح صاحب قيم وأخلاق عالية جداً.

 

 


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