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جوايدو يدعو الفنزويليين للتحضير لعملية الإمساك بزمام السلطة فى البلاد

الإثنين، 25 مارس 2019 09:01 ص
جوايدو يدعو الفنزويليين للتحضير لعملية الإمساك بزمام السلطة فى البلاد رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو
أ ش أ
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دعا رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو، سكان بلاده للتحضير لإجراء ما سماه بعملية "الحرية" التى ستؤدى إلى الإمساك بزمام السلطة فى فنزويلا.

وكتب جوايدو على صفحته فى موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إنه حان الوقت للتحضير لإجراء عملية "الحرية" وممارسة أقصى ضغط ممكن من أجل الوقف النهائى لاغتصاب السلطة.. ولكل شخص على الإطلاق، دور فى هذه المرحلة من نضالنا".

وأشار إلى أنه يجرى حاليا فى جميع أنحاء البلاد إنشاء "لجان الحرية" لإجراء هذه العملية، مضيفا أن هذه اللجان ستكلف بالأعمال الهادفة إلى "وقف اغتصاب السلطة فى كل منطقة ومجال ونقابة ومؤسسة تعليمية وهيئة حكومية".

وكان خوان جوايدو أعلن نفسه فى 23 يناير الماضى رئيسا مؤقتا لفنزويلا.. واعترفت به الولايات المتحدة والدول المشاركة فى مجموعة ليما (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

من جانبه وصف الرئيس الفنزويلى الشرعى الحالي، نيكولاس مادورو، ما حدث بأنه محاولة انقلاب، معلنا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.. ودعمته كل من روسيا وبيلاروس وبوليفيا وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا والسلفادور وسوريا وتركيا.

 


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