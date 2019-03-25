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الإثنين، 25 مارس 2019 06:22 م
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تفعيل كافة شرائح التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوي

الإثنين، 25 مارس 2019 05:24 م
تفعيل كافة شرائح التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوي تابليت
كتبت - هبة السيد
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كشف مصدر مطلع، أن جميع شرائح التابلت التى تم توزيعها من المصرية للاتصالات WE على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى تم تفعيلها بالكامل حيث حرصت الشركة على تفعيل تلك الشرائح قبل بداية الامتحان التجريبى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المصرية للاتصالات قد قامت بمد فترة تسليم وتوزيع الشرائح لمدة يومين إضافيين لاستكمال عمليات التوزيع سواء داخل المدارس أو من خلال فروع الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المصدر أن ما تم رصده فى عملية الامتحان التجريبى من عدم قدرة بعض الطلاب على أداء الامتحان كان بسببب الضغظ الشديد الذى تعرض له السيرفر الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم وليس صعوبة فى الوصول إلى الانترنت.

وأوضح أن المشاكل التقنية التى تعرض لها السيرفر الخاص بالوزارة ترجع إلى العدد الكبير الذى تجاوز الـ 4 ملايين محاولة للوصول إلى الموقع فى حين أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية 650 ألف طالب فقط.

 

 


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