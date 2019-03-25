تعرف على تيسيرات المتقدمين للالتحاق بقسم المتخصصين فى كلية الشرطة

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة عن مجموعة من التيسيرات لخريجى الطب البشرى المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.

وكشف رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على العنوان www.moiegypt.gov.eg، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، أنه يتم طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، ويسلم عند تقديم طلب الالتحاق، فضلا عن توفير منفذين لاستخراج صحف الحالة الجنائية، والقيد العائلى، وتوفير منفذ لبيع الطوابع والدمغة، وكذا نسخ الأوراق، وتوفير خط تليفونى مباشر، لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.

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