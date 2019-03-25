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تعرف على امتيازات الملتحقين بكلية الشرطة من خريجى الطب البشرى

الإثنين، 25 مارس 2019 11:41 ص
تعرف على امتيازات الملتحقين بكلية الشرطة من خريجى الطب البشرى مؤتمر أكاديمية الشرطة
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يحصل خريجو الطب البشرى ذكور الملتحقين بكلية الشرطة بالعديد من المميزات، حيث يتمتع طلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة بالعديد من المميزات أبرزها أن مدة الدراسة عام واحد، ويمنح الدارس خلال الدرسة مكافاة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه.
 
كما يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين الخريج ضابط برتبة ملام اول للحاصلين على البكالوريوس، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية. 
 
 

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