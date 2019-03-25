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تعرف على التخصصات المطلوبة "أطباء بشريين" بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

الإثنين، 25 مارس 2019 11:38 ص
تعرف على التخصصات المطلوبة "أطباء بشريين" بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة مؤتمر أكاديمية الشرطة
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أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة استثنائية من الضباط المتخصصين بكلية الشرطة "أطباء بشريين" ذكور فقط.
 
والتخصصات المطلوبة هى الصدر وجراحة أورام وجراحة أوعية ونفسية وعصبية وباطنة أورام وقلب ورعاية حرجة وعظام ومسالك وتحاليل طبية وأشعة وطب طوارئ ونساء وتوليد وجراحة عامة وجراحة مخ وأعصاب وجراحة قلب وصدر ورمد وباطنة ورعاية مركزة قلب وكلى وجلدية واطفال وتخدير وانف واذن وجهاز هضمى ومناظير.
 
كما أعلن مساعد الوزير، عن قبول دفعة من حملة الماجيستير فى تخصصات باطنة عدد صماء وسكر، ورعاية مركرة قلب وصدر.
 
 
 

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