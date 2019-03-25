ترامب يغرد عن تقرير "مولر": لم يتآمر أى أمريكى مع روسيا

هناء أبو العز

احتفل الرئيس الأمريكى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" بنتائج تقرير "مولر" الذى يشير إلى عدم وجود ما يثبت وجود تعاون بين ترامب وحملته الانتخابية، وبين روسيا، قائلًا فى تغريدة له: "لا يوجد مؤامرة ترامب-روسيا".

وفى تغريدة أخرى، أشار ترامب إلى أن المحقق الخاص في القطية روبرت مولر، أكد أن حملة ترامب، أو أي شخص مرتبط بها، لم يتآمر أو ينسق مع الحكومة الروسية، علي الرغم من العروض المتعددة التى قدمها الأفراد المنتميين إلى روسيا لمساعدة حملة ترامب".

وفى تغريدة ثالثة، قال الرئيس الأمريكى: "بغض النظر عن الأيديولوجيات الخاصة بك أو الولاءات الخاصة بك، فهذا هو يوم جيد لأمريكا، فوفقا لروبرت مولر، لم يتآمر أي أميركي للتعاون مع روسيا في جهودها للتدخل في الانتخابات 2016، وهذا أمر جيد".

وكان المحقق الخاص روبرت مولر، بعد عامين من التحقيقات، خلص في تقريره حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، إلى عدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016.