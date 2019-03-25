تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرا عدد 5.63 نقطة ليصل إلى مستوى 2612.87 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 60.95 مليون سهم محققة ما قيمته 60.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1073 صفقة ل27 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.72%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 11.89%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.61%، ثم شركة الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.85%.