video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والبنوك

الإثنين، 25 مارس 2019 10:27 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
 
 
 
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرا عدد 5.63 نقطة ليصل إلى مستوى 2612.87 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 60.95 مليون سهم محققة ما قيمته 60.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1073 صفقة ل27 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.72%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 11.89%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.61%، ثم شركة الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.85%.
 
 
 

إضافة تعليق

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة