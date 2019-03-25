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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين، 25 مارس 2019 10:36 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.63% خاسرا عدد 54.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8592.28 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 43 مليون سهم بقيمة 914.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 26 شركة، فيما تراجعت 143 شركة.

 

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.03%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%.


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