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تحرير 1195 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 25 مارس 2019 10:11 ص
تحرير 1195 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1195مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 40 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 12قة مفروشة 14شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصان منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 9 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

 


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