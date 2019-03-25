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تحريات لكشف تفاصيل اتهام عامل وربة منزل بقتل طفل بالجيزة

الإثنين، 25 مارس 2019 05:44 م
تحريات لكشف تفاصيل اتهام عامل وربة منزل بقتل طفل بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها في اتهام عامل وربة منزل تربطهما علاقة غير شرعية بقتل إبن المتهمة والتخلص من جثته بنهر النيل، حيث تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد تورط عامل في قتل إبن ربة منزل تربطه بها علاقة غير شرعية، لتسببه في إزعاجه، ومشاركة المتهمة في التخلص من جثة الطفل بنهر النيل. 


وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات ومناقشة المتهمين لكشف تفاصيل الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 
 
 

 


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