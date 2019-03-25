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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات

الإثنين، 25 مارس 2019 10:25 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 4 قطاعات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% خاسرا عدد 6.240 نقطة ليصل إلى مستوى 5538.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحا عدد 11.100 نقطة ليصل إلى مستوى 5931.27 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.86% خاسرا عدد 41.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4788.75 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.9 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون دينار كويتى عبر 3344 صفقة.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.38%.
 
وجاء سهم "فيوتشر كيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.71%، تليه كفيك بنسبة 9.32%، ثم أسمنت خليج بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم "منشآت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.11% ثم شارقة بنسبة 9.41%، ثم تمدين بنسبة 9.15%.
 
 
 

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