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الإثنين، 25 مارس 2019 07:13 م
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بيان لمحافظة شمال سيناء تنفى شائعة منع دخول البضائع

الإثنين، 25 مارس 2019 07:02 م
بيان لمحافظة شمال سيناء تنفى شائعة منع دخول البضائع محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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نفت محافظة شمال سيناء فى بيان لها مساء اليوم ، ماتردد عن منع دخول البضائع ووصفتها انها شائعة مغرضة .

وجاء فى بيان المحافظة: "بالإشارة إلى ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن شائعة عدم السماح  لدخول البضائع والاحتياجات اليومية للمواطنين من خلال كمين الميدان، نوضح إنه لا أساس له من الصحة فيما تم نشره على مواقع التواصل ، وان هذه مجرد شائعات مغرضة من بعض التجار ضعاف النفوس لإثارة الفتنة والبلبلة للتأثير على الروح المعنوية لمواطنى شمال سيناء الشرفاء للاستفادة من الشائعة فى ارتفاع الأسعار وتحقيق مكاسب غير شرعية " .

وطالب البيان الجميع بعدم الاستماع لهذه الشائعات، والاستفسار عن اى موضوع عن طريق المختصين من الجهاز التنفيذى، ومن خلال البوابه الإليكترونية والموقع الرسمى المحافظة .

 


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